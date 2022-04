Marktupdate: Inflations- und Zinsprognosen sorgen bei Anlegern für einen getrübten Start in die Gewinnsaison Das makroökonomische Umfeld ist insgesamt unsicher, die europäischen Aktienmärkte blieben diese Woche nervös und die Anleiherenditen steigen weiter. Geir Lode, Head of Global Equities bei Federated Hermes Ltd.: "Die Gewinnsaison hat begonnen, und bisher konnte der Pessimismus der Anleger angesichts der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...