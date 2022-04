Der US-Klinikbetreiber HCA Healthcare Inc. (ISIN: US40412C1018, NYSE: HCA) schüttet am 30. Juni 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 56 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date ist der 16. Juni 2022. Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 2,24 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 210,64 US-Dollar ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,06 Prozent (Stand: 22. April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...