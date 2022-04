Der DAX dürfte zum Wochenstart unter Druck bleiben. Die Furcht vor einem deutlichen Zinsanstieg in den USA und womöglich auch bald höheren Zinsen in der Eurozone hat die Märkte derzeit fest im Griff. So wird am Montag der deutsche Leitindex wohl wieder unter die runde Marke von 14.000 Punkten rutschen.Der Broker IG taxiert ihn gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 1,6 Prozent auf 13.910 Punkte. Dass Frankreichs liberaler Präsident Emmanuel Macron die Präsidentschaftswahl nach vorläufigem ...

