Planet Clean Recycle Industries Corp hat in Clean Planet Plastic Recycling L.L.C. investiert. Daraus ist in Umm Al Quwain, Vereinigte Arabische Emirate eine hochmoderne Produktionsstätte zur Kunststoffherstellung mit einer Fläche von 8.300 qm² entstanden. Zu den Steuervorteilen, welche die Vereinigten Arabischen Emirate in ihren "Freezones" gewähren, zählen vor allem die zentrale Lage als Standortvorteil. Die Hauptabnehmer der produzierten granulaat sind in der Volksrepublik China ansässig.



Die Fabrik ist mit modernen Kunststoffherstellungsmaschinen, Büros, komfortablen Mitarbeiterunterkünften, einer 120-Tonnen-Brückenwaage und Be- und Entladeeinrichtungen ausgestattet. Die Fertigung von Kunststoffrohren der Clean Planet Plastic Recycling L.L.C zählt zu den aus modernsten ihrer Art in den Vereinigten Arabischen Emiraten.



Die Anlage wird LDPE-Recycling-Granulat, HDPE/LDPE- produzieren und eine Kapazität von ca. 1.500 Tonnen Kunststoffrohren pro Monat und bis zu 1.000 Tonnen Granulat Pro Tag erzielen.



Das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit einem europäischen börsennotierten Unternehmen über eine gemeinsame Zusammenarbeit für die Produktion von Kunststofftüren in Europa.

