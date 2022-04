Zum Auftakt einer Woche mit zahlreichen Firmenbilanzen und Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er wegen Konjunktur- und Zinserhöhungssorgen 2,5 Prozent auf 14.142,09 Punkte verloren. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der Pandemie-Beschränkungen in China rätseln Börsianer weiter über die Aussichten für die Weltwirtschaft. Etwas mehr Klarheit versprechen ...

