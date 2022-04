Aussenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin haben sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen. Unterdessen gingen russische Angriffe in der Ukraine auch am orthodoxen Osterfest weiter.Kiew - Die USA haben ihre Solidarität mit der Ukraine mit dem Besuch einer ranghohen Regierungsdelegation in Kiew demonstriert. Aussenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin reisten am Sonntag in die ukrainische Hauptstadt. Sie trafen sich dort mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Unterdessen gingen russische Angriffe in der Ukraine auch am orthodoxen Osterfest weiter.

