BBVA erhöht das Gebot für Garanti. auf 15,00 TRY von 12,20 TRY je AktieEdisun Power Europe AG: Aktionäre genehmigen alle AnträgeRoche profitiert im Auftaktquartal nochmals von Corona-RückenwindRoche erhält zwei positive Empfehlungen eines EU-FachausschussesSwiss Life: Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats Xlife Sciences - Lizenzpartner gibt erfolgreichen Abschluss von Phase 1 der in-vivo-Studie für ATROSIMAB bekannt Fresenius-Chef Stephan Sturm: Fresenius wird weiterhin in Russland bleiben (FAZ) Dieter Kempf wird designierter Vorsitzender des GEA Aufsichtsrates als Nachfolger von Klaus Helmrich Merck KGAA - ex Dividende 1,85 EUR Rheinmetall beantragt Lieferung von 100 Marder-Schützenpanzern an Ukraine (Wams) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

