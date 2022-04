In der vergangenen Woche sollte es eigentlich so weit sein. Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte getagt, um über die Zulassung des Totimpfstoffs VLA2001 vom französischen Impfstoffhersteller Valneva zu beraten. Doch die Hoffnungen der Franzosen und zahlreicher Anleger wurden (vorerst) zerschlagen, wie soeben bekannt wurde! Die Aktie stürzt ins Bodenlose.

Denn das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) der EMA hatte sich mit den Antworten Valnevas auf zuvor gestellte Nachfragen auseinandergesetzt und ist nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Es seien nach wie wie vor Fragen offen, sodass die Zulassung abermals verschoben werden musste.

Hier lesen Sie die komplette Valneva-Analyse. Einfach hier klicken.

Trotz dieser erneuten Hiobsbotschaft ist man bei Valneva optimistisch, die neuen Fragen kurzfristig zu beantworten. Sollte die neuerliche Stellungnahme die CHMP zufrieden stellen, könnte die Zulassung erfolgen. Leider findet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...