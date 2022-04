TAAT Global: Massiver Turnaround durch wichtige News?

Anzeige / Werbung

Die 7-Eleven Connection, die ab jetzt vorhanden ist, wenn ich die Zahlen richtig interpretiert habe, könnte für TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) ohne jeden Zweifel die Eintrittskarte für einen durchschlagenden Erfolg bei der Vermarktung ihrer tabaklosen und somit nikotinfreien Zigarettenalternative sein.

26,75 Mio. CAD haben Debbi Chang, die Gründerin von Horizon Ventures, einer milliardenschweren Investmentgesellschaft aus Hongkong, und ihre Entourage bereits in TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) investiert. Alles richtig gemacht, denn zuletzt veröffentlichte das Unternehmen massive Zuwächse bezüglich der Verkaufsstellen in den USA: TAAT Now Sold in Over 2,500 Retail Stores in the United States

Und damit man die wachsende Akzeptanz der "Zigarette ohne Tabak" weiter forcieren kann, übernimmt man nun einen stark wachsenden US-Großhändler.

TAAT® Agreement to Acquire Ohio-Based Tobacco Distributor Becomes Definitive

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) freut sich, die Übernahmevereinbarung für HLND Holdings, Inc. bekannt zu geben. Der Kaufpreis beträgt 6.604.000 CAD, davon 1.254.760 CAD in Bar (400.000 CAD bereits angezahlt) - der Rest (~5,35 Mio. CAD) wird mit Aktien von TAAT bezahlt. Der Abschluss dieser Transaktion wird voraussichtlich innerhalb von zehn Geschäftstagen erfolgen.

Für "läppische" 6,6 Mio. CAD kauft man ein Unternehmen mit besten Beziehungen zu der Geschäftsgruppe, die Tabakwaren vertreibt und einen jährlichen Umsatz von sage und schreibe 87 Mio. CAD erzielt und auch Gewinne ausweist!