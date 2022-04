Frankfurt (ots) -Aufgrund des anhaltenden Interesses an Kryptowährungen verstärkt der Online Broker sein Angebot für Privatanleger und ergreift weitreichende Maßnahmen zur Aufklärung. Das Ziel besteht vor allem darin, neben regulierten Anlagemöglichkeiten auch zum Verstehen der digitalen Währungen und den dahinterliegenden Projekten beizutragen."Die hohe Volatilität bringt neben einer noch unzureichenden Regulierung der Krypto-Börsen enorme Risiken für unerfahrene Anleger mit sich.", erklärt Eliza Dygutowicz von der Geschäftsleitung XTB Deutschland. Und "Finanzbildung ist die elementare Voraussetzung, um an den Kapitalmärkten nachhaltig und verantwortungsvoll erfolgreich zu sein." Sie ist der Meinung, dass bei zunehmender Bedeutung der Blockchain-Branche auch die Bildungsangebote stetig ausgebaut werden müssen.Deswegen stellt der Online Broker gleich zum Start seiner Aufklärungskampagne einen umfangreichen Sonderbericht zur Verfügung, der Anleger über die Grundlagen der Technologie sowie über die Chancen und Risiken der digitalen Währungen aufklären soll. Gestaffelt nach Anlageerfahrung werden Anlegern weitergehend zahlreiche Erklärbeiträge und Übungseinheiten zum Thema Kryptowährungen zur Verfügung gestellt.Und damit Anleger ihr neu erworbenes Wissen auch in die Praxis umsetzen können, ergänzt XTB sein Angebot um weitere Kryptowährungen. Aktuell umfasst das Angebot des Online Brokers 20 Krypto-CFDs. Und im Laufe des Jahres sollen die Möglichkeiten noch weiter ausgebaut werden.Der Krypto-Leitfaden für Einsteiger ist über den folgenden Link erreichbar:https://de.xtb.com/ebook-kryptos-fuer-einsteigerDisclaimerCFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.Medienkontakt:V.i.S.d.P:Carolin FröhlichTel.: +49 (0) 69 13823 - 960E-Mail: media@xtb.deFacebook: https://www.facebook.com/xtbdeTwitter: https://twitter.com/xtbdeInstagram: https://www.instagram.com/xtb_deYouTube: https://www.youtube.com/xtbdeOriginal-Content von: X-Trade Brokers DM S.A. German Branch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160006/5203966