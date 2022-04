Temenos wird zusammen mit dem britischen Softwareentwickler Wealth Dynamix die Bank bei der Ablösung der traditionellen On-Premise-Systeme, also dem Hosting auf eigenen Servern, unterstützen.Genf - Der Bankensoftware-Spezialist Temenos hat einen Auftrag von Mirabaud erhalten. Ab Frühling 2022 werde Temenos zusammen mit dem britischen Softwareentwickler Wealth Dynamix die Bank bei der Ablösung der traditionellen On-Premise-Systeme, also dem Hosting auf eigenen Servern, unterstützen. In den nächsten Jahren werde Temenos dann eine digitale End-to-End-Vermögensverwaltungsplattform für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...