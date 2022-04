Leipzig (ots) -Mit dem Löwitz Quartier entsteht westlich des Hauptbahnhofs eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Leipzigs. Die Bauherren OTTO WULFF, HAMBURG TEAM und HASPA PeB laden die Vertreterinnen und Vertreter der Presse im Rahmen des ersten Baustellentreffs herzlich ein zurGrundsteinlegung für das Gymnasium im Löwitz Quartier mit Presserundgang über das ArealWann? 28.04.2022 von 12:00 - 14:00 Uhr, Presserundgang ab 11:00 UhrWo? Baustellen-Areal des Löwitz Quartiers, Zufahrt über "Am alten Zollamt"Als Gäste erwartet werden unter anderem:Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt LeipzigThomas Dienberg, Bürgermeister und Beigeordneter für Stadtentwicklung und BauVicki Felthaus, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Jugend, Schule und DemokratieStefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFFNikolas Jorzick, Geschäftsführender Gesellschafter von HAMBURG TEAMHarald Hempen, Geschäftsführer von HASPA PeBGeplanter Ablauf:11:00 - 12:00 Uhr: Presserundgang über das Areal des Löwitz Quartiers mit Stefan Wulff, Nikolas Jorzick und Harald Hempen mit Gelegenheit für Foto- und Filmaufnahmen sowie Interviewmöglichkeit12:00 - 13:30 Uhr: Grundsteinlegung für das Gymnasium im Löwitz Quartier mit Grußworten des Oberbürgermeisters, des Baubürgermeisters und der SchulbürgermeisterinAnschließend: Gelegenheit für Pressefotos und kurze, operative O-Töne und Interviews mit allen beteiligten PersonenWir bitten und um kurze, formlose Anmeldung bis zum 27.04.22 an presse@loewitz.de. Bitte geben Sie auch an, ob Sie bereits am Presserundgang teilnehmen möchten. Bei Fragen und individuellen Interview- und Umsetzungswünschen wenden Sie sich bitte an: Michael Nowak, Pressesprecher, Tel.: +49 40 73624-256, mnowak@otto-wulff.de.Pressekontakt:Joint Venture HASPA PeB, HAMBURG TEAM und OTTO WULFFMichael Nowak | Tel: +49 40 73624-256 | mnowak@otto-wulff.deDr. Regine Jorzick | Tel: +49 40 376809-18 | r.jorzick@hamburgteam.deOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/5203976