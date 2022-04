Berlin (ots) -Was für ein furioser Kampf. 109.000 Zuschauer waren in der Spitze bei BILD TV dabei, als Klitschko-Besieger Tyson Fury am Samstagabend, 23. April 2022, seinen WM-Titel im Schwergewicht gegen Herausforderer Dillian Whyte im Londoner Wembleystadion verteidigte - K.O. eine Sekunde vor Ende der sechsten Runde. In der Zielgruppe 14-49 erreichte die BILD FIGHT NIGHT einen Marktanteil von 1,1 Prozent*, insgesamt der größte Einzelerfolg eines Live-TV-Events bei BILD TV seit der "Kanzlernacht" zum Senderstart.Auch bei BILD.de konnten BILDplus-Kunden exklusiv die BILD FIGHT NIGHT im Livestream zusammen mit den Vorkämpfen sehen, es war das mit großem Abstand erfolgreichste Sport-Event seit dem Start des Bezahlangebots mit über 600.000 Abonnenten.*Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA; VIDEOSCOPE, 24.04.2022 DAP, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten | Sendungsdauer > 5 MinPressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEPressesprecher BILDAxel-Springer-Str. 65, 10888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.BILD.tvPresselounge: presse.BILD.tvOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5203973