FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AUGUSTA GOLD DL-,0001 7RZ US0512761034
AB/FROM ONWARDS 25.04.2022 08:36 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AUGUSTA GOLD DL-,0001 7RZ US0512761034
AB/FROM ONWARDS 25.04.2022 08:36 CET
AUGUSTA GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de