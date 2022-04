Den Aktionären der Deutschen Bank dürfte es das Wochenende ordentlich verhagelt haben. Denn im späten Freitaghandel war die Aktie wieder zusehends unter Druck geraten. Auch die neue Woche beginnt gleich wieder mit deutlichen Kursverlusten, sodass sich nun eine neue Einstiegsgelegenheit für mutige Anleger ergeben könnte.

Schließlich ist sich beinahe der gesamte Bankensektor einig, dass die Branche von steigenden Leitzinsen profitieren wird. Das sehen auch die allermeisten Analysten so. Und dennoch wurde die Aktie der Deutschen Bank zuletzt wieder ordentlich durchgeschüttelt. Grund dafür war nicht zuletzt der Ausstieg eines Großinvestors…

So war in der Osterwoche bekannt geworden, dass sich rund 5% der gesamten Deutsche Bank-Aktien verkauft werden sollen! JP Morgan hat die Aktien dementsprechend am Markt platzieren sollen. Da der Angebotskurs deutlich unter dem seinerzeitigen Kurs lag, war die Aktie mit einem Minus von acht Prozent regelrecht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...