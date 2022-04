Die Agentur will eine Renaissance in der Branche einleiten und definiert die digitale Dynamik neu, um den Menschen und nicht Plattformen in den Mittelpunkt des digitalen Designs zu rücken

Die weltweite Agentur für digitales Design und intelligente Produktion, CMG Digital, nimmt heute im Rahmen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer Unternehmensmarke einen Relaunch vor.

Die Agentur mit Sitz in Kroatien und Niederlassungen im Vereinigten Königreich und den USA hat nun eine neue Vision und setzt sich dafür ein, die Menschlichkeit wieder in den Mittelpunkt der Digitalisierung zu stellen.

Die sich beschleunigende Digitalisierung während der Pandemie hat viel Positives für den digitalen Raum bewirkt wie etwa Investitionen, schnellere Entwicklung, neue Dienste und virtuelle Welten. Überdies hat sie sich gleichzeitig Fragen rund um Sicherheit, Datenschutz, Nachhaltigkeit und Ineffizienz angenommen.

Insbesondere hat sich die beschleunigte Digitalisierung jedoch in Richtung Automatisierung und weg von der Humanisierung der Digitalisierung bewegt.

Der Relaunch von CMG Digital ist die Antwort: eine Agentur, die ihre Kunden dabei unterstützt, den Erfolg der Digitalisierung in dieser Hinsicht maximieren zu können.

Begleitet wird die neue Vision überdies von einem neuen Auftritt, denn die Agentur präsentiert Logo, Thema und Tonalität auf neue Weise. Die aktualisierte visuelle Identität wird die weiterentwickelten Markenwerte repräsentieren.

Die Menschlichkeit in den Mittelpunkt des Unternehmens zu rücken war für die Agentur, bei der zwei Drittel der Führungspositionen mit Frauen besetzt sind und der Anteil der Frauen an der Gesamtbelegschaft bei über 55 liegt, ein leichter Entschluss. Dazu punktet CMG Digital mit einem Programm zur Förderung der psychischen Gesundheit namens MindGiving, um das Team zu unterstützen. Es enthält Yogakurse, Workshops zur Stressbewältigung, die Begrenzung von Meetings, keine Meetings an Freitagen sowie eine Zusatzkrankenversicherung.

Ana Tolic, President von CMG, erläuterte die neue Vision mit den Worten:

"Mit Freude und Spannung treten wir in diese neue Ära der Geschichte von CMG Digital ein und fokussieren uns auf unsere Mission, in der Digitalisierung wieder die Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen.

Im Verlauf der Pandemie wurde der Bereich durch die blitzschnelle Verbreitung der Digitalisierung schnell unmenschlich und kalt.

Unsere Agentur hat erkannt, dass wir die menschliche Seite nicht durch eine Plattform ersetzen können und Beziehungen entscheidend für den Erfolg sind. Wir glauben an den Fokus auf B2H Business to Human."

Der Relaunch wird überdies die digitale Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Agentur stellen.

CMG Digital ist dafür bekannt, in Bezug auf Nachhaltigkeit branchenweit den Ton anzugeben. In der Vergangenheit hat die Agentur die Wiederverwertung zum Standard gemacht, lange bevor dies verpflichtend wurde. Jetzt ist sie erneut Vorreiterin und fokussiert sich auf die Standardisierung ihres Ansatzes für digitale Nachhaltigkeit.

Als "Global-to-Local"-Experte setzt CMG Digital den Schwerpunkt auf die Maximierung der Lebensdauer von Inhalten durch Wiederverwendung, Verwertung und Neuausrichtung, um den digitalen Abfall der Kunden zu reduzieren.

Dieser Schwerpunkt ermöglicht CMG Digital die Verbreitung seiner Botschaft sowie die Schulung und Weiterbildung von Kunden und Marken in digitaler Nachhaltigkeit und digitaler Inklusion.

CMG Digital hofft, als führendes Unternehmen in seinem Bereich den Ton angeben und andere Agenturen ermutigen zu können, seinem Beispiel zu folgen. Die Agentur ist ein Powerhouse ihrer Branche und hat mehr als 50.000 Projekte realisiert, arbeitet mit mehr als 200 globalen Marken zusammen und ist auf über 100 Märkten weltweit tätig. Seit 2001 hat sie einige der wertvollsten Marken der Welt bei der Digitalisierung betreut und leitet heute die Umsetzung der Digitalisierung bei multinationalen Unternehmen wie P&G, GSK, Novartis, ConvaTec, Cloetta, Edgewell und Rimac.

Der Überzeugung von CMG Digital zufolge wird der Relaunch bei dem übergeordneten Ziel helfen, Marken in die Lage zu versetzen, ihre globalen Botschaften konsequent und rasch auf die lokale Ebene auszurichten.

-ENDE-

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220424005011/de/

Contacts:

Milk and Honey PR

Maz Chowdhury

cmg@milkandhoneypr.com