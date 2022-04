Hyundai ruft in den USA einige Exemplare seines Brennstoffzellen-SUV Nexo wegen eines möglichen Wasserstoff-Lecks zurück. Der Rückruf geht auf einen Vorfall in Südkorea zurück, als ein Nexo des Baujahres 2019 an einer Wasserstoff-Tankstelle Feuer fing. In den USA wurden deshalb nun insgesamt 54 Nexo-Fahrzeuge zurückgerufen, die zwischen dem 10. August 2019 und dem 17. Dezember 2019 gebaut wurden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...