Die grosso tec AG, eine gemeinsame Gesellschaft von S&T-Chef Hannes Niederhauser und Erhard F. Grossnigg, hat weitere S&T-Aktien gekauft, und zwar am 19. April in Summe 5.020 S&T Aktien zu einem Kurs von 16,135 Euro pro Stück und am 22. April 13.819 S&T Aktien zu einem Kurs von 16,18 Euro pro Stück, wie aus Veröffentlichungen hervorgeht. In jüngster Vergangenheit hat grosso tec jede Menge S&T-Aktien erworben.

