Wien (ots) -Welche Folgen hat der Ukraine-Krieg? Vasily Astrov und Richard Grieveson präsentieren die neue wiiw-Frühjahrsprognose für 23 Länder Ost- und Südosteuropas.Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem internationalen Pressegespräch ein!Im Fokus unserer neuen Prognose für 23 Länder (https://wiiw.ac.at/countries.html) stehen folgende Fragen:- Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg auf die Region?- Welche Volkswirtschaften werden dadurch in eine Rezession fallen?- Was sind die Folgen für die Ukraine, Russland und Europa?- Wie wirkt sich der Zustrom ukrainischer Flüchtlinge auf die Arbeitsmärkte aus?- Warum reagieren viele osteuropäische Zentralbanken stärker auf die anziehende Inflation als die EZB?- Was sind die längerfristigen wirtschaftlichen Folgen des Krieges?- Ist Covid-19 wirtschaftlich überwunden oder könnte die Region noch darunter leiden?Ihre Gesprächspartner:- Vasily Astrov (https://wiiw.ac.at/vasily-astrov-s-1.html), Senior Economist und Russland-Experte des wiiw- Richard Grieveson (https://wiiw.ac.at/richard-grieveson-s-1172.html), Senior Economist und stellvertretender Direktor des wiiwZeit: Mittwoch, 27. April 2022 - 16:00 UhrOrt:OnlineFür den Teilnahmelink bitte unter diesem Link registrieren. (https://my.demio.com/ref/XL8jAbK1GhC9PY05)Das internationale Pressegespräch wird in englischer Sprache stattfinden.Eine Presseunterlage wird zur Verfügung gestellt.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!