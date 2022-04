London (ots/PRNewswire) -AK Jensen Investment Management Limited, der führende Anbieter von Handels- und Anlagelösungen für Fondsmanager und professionelle Anleger, hat die HFM European Services Awards 2022 für die beste Hedgefonds-Plattform gewonnen. Dies ist das sechste Mal in den letzten sieben Jahren, dass AKJ diese Auszeichnung erhalten hat.AKJ entwickelte seine Hedge-Fonds-Plattform erstmals 2012 und bietet Fondsmanagern ein umfassendes Serviceangebot, das die Gründung von Fonds, die rechtliche und regulatorische Infrastruktur, Handelssysteme, Back-Office-Unterstützung und Startkapital umfasst. Im Jahr 2016 expandierte das Unternehmen in den Bereich der digitalen Vermögenswerte.Gunnar C. Detlie, CEO von AK Jensen Investment Management Limited, kommentierte die Auszeichnung mit den Worten: "Wir haben die letzten 10 Jahre damit verbracht, unsere Hedge-Fonds-Plattformlösung in verschiedenen Rechtsordnungen kontinuierlich zu verfeinern und zu verbessern. Unsere schlüsselfertige Lösung wird sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch auf die Qualität der Dienstleistungen ständig verbessert. Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnung zu erhalten und weiterhin als Top-Anbieter in unserer Branche anerkannt zu werden."Anders Kvamme Jensen, Gründer von AKJ, fügte hinzu: "Ich freue mich, dass der Markt die anhaltende Qualität unseres Produktangebots anerkennt. Wir arbeiten hart daran, der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein, und das gilt insbesondere für unsere rasanten Entwicklungen im Bereich der Kryptowährungen. Durch unser Token-gesteuertes Hedgefonds-Ökosystem stellen wir außerdem sicher, dass unsere Fondskunden führend auf dem Markt sind und davon profitieren können, wenn alle Vermögenswerte schließlich digital werden."Über AKJDie 1995 gegründete AKJ-Unternehmensgruppe (bestehend aus AKJt Holdings Limited und AK Jensen Group Limited sowie deren Tochtergesellschaften) befindet sich im Besitz von Aktionären, die gemeinsam über ein verwaltetes Vermögen von über 24 Milliarden US-Dollar verfügen. Die Gruppe betreut Hedgefonds und institutionelle Kunden in 35 Ländern auf der ganzen Welt.Das AKJ Ecosystem, eine vollständig integrierte Krypto-Umgebung, die institutionelle Lösungen für Hedge-Fonds-Manager bietet, bietet institutionellen Anlegern einen diversifizierten Zugang zur Kryptowirtschaft. Das Ökosystem, das über ein Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar verfügt und Dienstleistungen für Kunden mit zusätzlichen 11 Milliarden US-Dollar AuM anbietet, ist das führende Krypto-Hedgefonds-Ökosystem in Europa. AKJ Ecosystem stellt qualifizierten Fondsmanagern über seinen Dachfonds für digitale Vermögenswerte, der laut Eurekahedge zu den bestbewerteten Fonds gehört, Start- und Beschleunigungskapital zur Verfügung. Die Interessen aller Beteiligten - Investoren, Fondsmanager und Anbieter - werden durch den AKJ Token, einen Unternehmens-Token, der das Ökosystem antreibt, aufeinander abgestimmt.Weitere Informationen über AKJ finden Sie unter https://www.akj.com.Pressekontakt:Hannah Gilmore,+44 (0)207 739 8899,hannah.gilmore@living-group.comOriginal-Content von: AKJ Investment Management Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162734/5204091