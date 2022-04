SPDR bietet die Partizipation an Unternehmen, die aktiv an einer Umstellung der Wirtschaft hin zur Vermeidung von CO2-Emissionen arbeiten. 22. April 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von State Street Global Advisors über Xetra und Börse Frankfurt handelbar. Der SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF bietet Anleger*innen die Möglichkeit, in große und mittelständische Unternehmen aus Industrienationen und Schwellenländern zu investieren. ...

