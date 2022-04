In Deutschland werden stetig mehr E-Rezepte ausgestellt. Laut Branchenverband Gematik wurde vor wenigen Tagen sogar die 10.000er-Marke geknackt. Das ist eine hervorragende Nachricht für den Gesundheits-IT-Spezialisten Compugroup Medical (WKN: A28890). Noch sind Ärzte nicht dazu verpflichtet, ihren Patienten ein elektronisches Rezept auszustellen. Aber der Trend zeigt endlich nach oben. Corona hat gezeigt, wie hoch der Bedarf an digitalen Prozessen in Deutschland ist. Die Telematik, also das Verknüpfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...