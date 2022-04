Rüsselsheim (ots) -- Bilder statt Worte: TV-Spot der 360-Grad-Einführungskampagne zeigt Newcomer pur- Ausdrucksstark: Markenbotschafter Jürgen Klopp animiert zum Astra-Test- Crossmedial: Vielfältige Aktionen online sowie in TV-, Radio- und KinowerbungOpel startet heute die internationale, crossmediale Einführungskampagne für den neuen Astra (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/new-astra). Das Motto: "Spricht für sich. Der neue Opel Astra." Denn das Modell ist erstmals elektrifiziert, vollgepackt mit innovativen Technologien aus höheren Fahrzeugklassen und besticht durch ein atemberaubendes Design, das der Inbegriff der neuen Opel-Designphilosophie ist: klar und mutig. Im Kern der Kampagne steht ein außergewöhnlicher TV-Spot, der selbstbewusst den elektrifizierten Astra Hybrid (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/new-astra-hybrid) in den Mittelpunkt stellt. Eine dynamische Kamerafahrt zeigt aus allen Perspektiven - innen wie außen - jedes Detail des Modells. Untermalt wird diese Inszenierung allein von den Geräuschen, die der neue Astra im Elektromodus selbst generiert. Erarbeitet wurde die Kampagne in Kooperation mit der Frankfurter Kreativagentur Velocity/McCann Germany."Unser neuer Opel Astra setzt ein echtes Statement in der Kompaktklasse - mit Top-Technologien aus höheren Fahrzeugklassen und einem atemberaubenden Design. Ein solches Auto bedarf nicht vieler Worte - der Astra spricht für sich und überzeugt vom ersten Moment an. Genau das zeigt die Einführungskampagne für die jüngste Generation unseres Bestsellers. Sie erstreckt sich in zwei Wellen bis in den Herbst und ist ebenso mutig und klar wie der der neue Astra selbst. Die Spots und crossmedialen Werbeplatzierungen animieren dazu, den neuen Astra einfach selbst zu erleben", sagt Opel Marketing- und Vertriebschef Florian Huettl.Das sieht Jürgen Klopp ganz genauso. Der Erfolgscoach und Opel-Markenbotschafter macht im TV- und Radiospot ebenfalls nicht viele Worte, sondern weist begeistert nur auf die absoluten Highlights hin: "Na, schon den neuen Opel Astra gesehen? Design - erste Liga! Dazu Premium-Features, volldigitales Cockpit, klassenbeste LED-Technik und auf Wunsch auch Massage-Sitze. Muss ich noch mehr sagen?" Eine rhetorische Frage. Stattdessen die Aufforderung: "Überzeug' Dich selbst. Bei Deinem Opel-Partner." Wann? Am 7. Mai - denn dann haben der neue Astra und Astra Plug-in-Hybrid deutschlandweit Premiere bei den Opel-Partnern und können erstmals selbst erlebt und probegefahren werden. Darauf macht Jürgen Klopp in der Woche vor dem ersten Händlerauftritt auch im TV aufmerksam. Zugleich rufen Opel und Klopp dazu auf, selbst aktiv zu werden - und zu gewinnen (https://www.youtube.com/watch?v=FbN5Vp3_yNU): "Mit etwas Glück ein Meet & Greet mit mir (Jürgen Klopp). Oder noch besser: den neuen Opel Astra für ein halbes Jahr."Opel Astra pur: Außergewöhnliche Kampagne auf allen KanälenDie europaweite 360-Grad-Kampagne läuft in ihrer ersten Welle in Deutschland bis in den Juni hinein und bespielt in Zusammenarbeit mit der Agentur Zenithmedia, Düsseldorf, alle relevanten Mediakanäle. Die TV-Spots werden in hochfrequentierten Umfeldern platziert und zur besten Sendezeit vor den Hauptnachrichten oder Sportsendungen für hohe Aufmerksamkeit sorgen. Im Kino fährt der Astra zu publikumswirksamen Blockbustern auf dem größtmöglichen Screen vor.Die Kampagne spricht dabei insbesondere auch neue und jüngere Zielgruppen an. Dazu können die User den neuen Astra in Online-Videos sowie auf den Social-Media- und weiteren Kanälen von Instagram über Facebook bis Twitch erleben. Bereits die drei Making-of-Videos des neuen Astra - entwickelt, designt und produziert in Rüsselsheim - sind hier sehr erfolgreich gelaufen und haben bis heute über eine Million Views generiert. Neben der zweiwöchigen Audiokampagne bei den größten Radiosendern wird der neue Astra auch in verschiedenen Podcasts der Hörerschaft präsentiert.Die große Bühne bespielt die jüngste Generation des Kompaktklasse-Bestsellers darüber hinaus auf Riesenpostern, die einen Monat lang an stark frequentierten Standorten in Berlin, Hamburg, München und Köln alle Blicke auf sich ziehen werden - genauso wie ganzseitige Anzeigen in den wichtigsten Autozeitschriften und Festplatzierungen in vielen Online-Medien.Sprechen für sich: Opel Vizor, Intelli-Lux LED® Pixel Licht und Pure PanelDie sechste, komplett neu entwickelte Generation des Kompaktklasse-Bestsellers zeigt sich nicht nur als echtes Design-Schmuckstück mit Opel Vizor, volldigitalem Pure Panel und Top-Technologien wie der jüngsten Version des adaptiven blendfreien Intelli-Lux LED® Pixel Lichts, sie ist erstmals auch elektrifiziert erhältlich - und das künftig gleich in drei Varianten. Bereits bestellbar ist der neue Opel Astra als Plug-in-Hybrid, der im Laufe des Jahres um eine zweite Leistungsstufe ergänzt wird. Ab 2023 komplettiert der rein batterie-elektrische Astra-e das Angebot.Zugleich steht der neue Astra einmal mehr dafür, Technologien und Innovationen für alle erschwinglich zu machen. So sind in jeder Version zahlreiche hochmoderne Assistenzsysteme serienmäßig an Bord. Dazu zählen elektronische Helfer wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Fußgängererkennung, Spurhalte-Assistent, Verkehrsschild- und Müdigkeitserkennung genauso wie der Parkpilot für Front und Heck oder eine 180-Grad-Rückfahrkamera.Pressekontakt:Patrick Munsch06142-772-826patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht06142-774-693david.hamprecht@opel.comAxel Seegers06142-6922501axel.seegers@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59486/5204153