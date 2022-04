Einmal pusten statt Stäbchen in die Nase: In den USA wurde jetzt der erste Coronavirus-Atemtest zugelassen. Der Covid-19-Breathalyzer könnte vor allem bei Massentestungen Erleichterung bringen. Kopf nach hinten, Stäbchen in die Nase - so laufen seit Beginn der Corona-Pandemie die Testungen auf Covid-19 ab. Doch das könnte sich möglicherweise bald ändern. Denn die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat jetzt die erste Notfallzulassung für einen Covid-19-Atemtest erteilt. Mehr zum Thema Richtlinien gelockert: Google verlangt von Mitarbeitern keine Corona-Impfung ...

