Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ein neuer Exchange Traded Fund von First Trust ist seit Freitag auf Xetra und über Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF (ISIN IE000J80JTL1/ WKN A3DGK5) ermögliche Anleger*innen, an der Wertentwicklung von rund 80 Unternehmen weltweit zu partizipieren, die sich auf intelligente Stromnetzversorgung spezialisiert hätten. Dabei handele es sich um Unternehmen, die hauptsächlich in den Bereichen Stromnetze, Stromzähler und -geräte, Energiespeicherung und -management sowie in der vom Sektor für intelligente Stromnetze und Strominfrastrukturen genutzten Software tätig seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...