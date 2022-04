Anfang der letzten Woche kratzte Gold noch an der 2.000-Dollar-Marke. Alle Märkte liegen tief im Minus. Dollar-Index auf höchstem Stand.Nach Ostern waren wir noch positiv gestimmt, weil Gold an der 2.000-Dollar-Marke kratzt. Der Preis hielt sich tapfer, wenn man bedenkt, dass die US-Zinsen und die Renditen der US-Staatsanleihen gestiegen waren. Die Zinsen stiegen in Erwartung einer deutlichen Straffung der US-Geldpolitik von 2,929 % auf 2,905 % bei den 10-jährigen US-Treasuries. Und die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe sprang von 0,841 % auf 0,969 ...

