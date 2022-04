ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für SAP von 152 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz der Ergebnisenttäuschung und schwacher Barmittelflüsse gebe es auch Lichtblicke, schrieb Analyst Toby Ogg am Montag in einer Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Bruttomarge im Cloud-Geschäft sei ebenso ermutigend wie die Beschleunigung der vertraglich fixierten Cloud-Erlöse (CCB) bereits im zweiten Quartal./ag/nas



