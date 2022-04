Die DIC Asset AG (ISIN: DE000 A1X3XX 4) krönt sich mit ESG-Rating: So hat das börsennotierte Immobilienunternehmen den ESG-Rating-Prozess bei der international renommierten Sustainalytics mit einem sehr guten Ergebnis in der Branche abgeschlossen. Mit einem Gesamtergebnis von 9,2 (ESG Risk Rating) gehört DIC Asset in der letzten Berichtsperiode zu den Top 3% der Real Estate Industry (Rang 25 von 1.046) ...

