Köln (ots) -Was beschäftigt die junge Community vor den Landtagswahlen? Wie reagiert die Politik auf ihre Probleme und Wünsche? Mit eigenen Formaten nimmt sich der WDR ihrer Themen an.Eure FragenWas tut die Politik gegen die explodierenden Energiepreise? Wie ist das Land aufgestellt, wenn im Herbst eine neue Corona-Welle anrollt? Der WDR greift die Fragen auf, die die junge Community gerade bewegen, und liefert den Menschen die Hintergründe, die sie brauchen, um mitreden zu können. Die Community wird dabei zum Teil des Teams. Die Journalist:innen machen ihre Recherchen komplett transparent und gehen anschließend mit in die Diskussion. Eure Fragen: vom 1. bis 8. Mai in der WDR aktuell App, auf wdr.de, dem Facebook- und dem YouTube-Kanal von WDR aktuellAusgesetzt! Die NRW-Spitzenkandidat:innen werden an einem unbekannten Ort ausgesetzt. Dort treffen sie auf Menschen, die vielleicht nicht zu ihrer Kern-Wählerschaft gehören, und sie werden mit Situationen konfrontiert, auf die sie sich nicht vorbereiten konnten. Ein spannendes Setting, das die Kandidat:innen von einer ungewohnten Seite zeigt und vor ungeplante Herausforderungen stellt. Ausgesetzt: vom 1. bis 8. Mai in der Aktuellen Stunde und als Hochkant-Stories bei FacebookMännlich, über 50, weiß - Wie divers sind die Kandidat:innen?Die Diversität der Bürger:innen von Nordrhein-Westfalen wird im Landtag nicht repräsentiert. Der durchschnittliche Abgeordnete im NRW-Landtag ist männlich, 51 Jahre alt und hat studiert. Könnte sich das bei der Wahl ändern? In einer Befragung unter den Direktkandidat:innen interessiert 1LIVE unter anderem: Wie viele unter ihnen haben einen Migrationshintergrund, wie viele gehören zur LGBTQIA*-Community? 1LIVE spricht außerdem mit jungen Kandidat:innen, die den nächsten NRW-Landtag vielfältiger machen möchten. Am 27. April im Radio und auf Social Media.(K)eine Wahl?! - Reportagereihe mit jungen Wähler:innenAmara ist Schülerin in Essen. Während der Corona-Pandemie haben sich ihre Noten verschlechtert, weil sie zuhause in der Küche lernen musste und keinen eigenen Laptop hatte. Mittlerweile ist sie wieder zurück in der Schule. Die ist aber dringend sanierungsbedürftig. In der 1LIVE-Reportagereihe (K)eine Wahl?! geht es um die großen Themen wie Bildung und Klima, die an persönlichen Geschichten erzählt werden. 1LIVE zeigt zudem, welche Partei welche Pläne hat und wie realistisch diese sind. (K)eine Wahl?!: Ab 2. Mai im Radio und auf Social Media.Kandidat:innen-Check für Smartphones optimiertZur NRW-Landtagswahl 2022 präsentiert der WDR seinen Kandidat:innen-Check in optimierter Fassung für Smartphones. Weil gerade die jungen User:innen das Online-Tool vor allem auf mobilen Endgeräten nutzen, sind die quadratischen Videos dieses Mal noch kürzer, und ihre Ausspielung wurde für Smartphones weiter verbessert.Der Kandidat:innen-Check: https://www1.wdr.de/kandidatencheck/2021/wdr-bundestagswahl/index.html