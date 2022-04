Die zweite Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat Amtsinhaber Emmanuel Macron für sich entschieden. Worauf es für Macron jetzt ankommt und welche Reformen er jetzt anpacken muss, erklärt Carsten Mumm, Chefvolkswirt von Donner & Reschel, im Interview mit BÖRSE ONLINE. Von Floriana Hofmann. Emmanuel Macron hat die Stichwahl um das Präsidentenamt mit 58,55 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. An den Börsen wurde sein Sieg erwartet. Was ...

