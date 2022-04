Der Onlinekurs-Anbieter Codegym legt ein Spendenprogramm für Ukrainer auf. Wer ein Abo kauft, verschenkt zugleich zwei Abos an Opfer aus dem Kriegsgebiet. In Anbetracht des Ukraine-Krieges hat der Kursanbieter Codegym eine Spendenaktion für Flüchtlinge und Verbliebene aus dem Gebiet ausgerufen. Demnach vergibt das Unternehmen zwei kostenlose Kurs-Abos an Ukrainer für jedes verkaufte oder gespendete Abonnement. Maximal 5.000 Arbeitslose sollen über den Zugang zu der Java-Bildungsplattform eine Chance erhalten, sich eine neue berufliche Zukunft ...

