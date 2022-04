DGAP-News: Financial.de / Schlagwort(e): Börsengang/Sonstiges

Financial.de - Börsengang Engel & Völkers Digital Invest: 'Es gibt für uns viele spannende Opportunitäten'



25.04.2022 / 13:10

Börsengang Engel & Völkers Digital Invest: "Es gibt für uns viele spannende Opportunitäten" Investoren können noch bis Mittwoch (27. April) die neuen Aktien von Engel & Völkers Digital Invest (EVDI) zeichnen. Mit dem frischen Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen, das sich selbst als Plattform für digitale Immobilieninvestments beschreibt, seine Internetpräsenz ausbauen und neue Produkte zur Erweiterung des Portfolios anbieten. EVDI-Vorstand Tobias Barten bewegt sich mit seinem Unternehmen in einem dynamischen Markt mit hohen Wachstumsraten. "Wir haben uns hier mit unserem außergewöhnlichen Qualitätsanspruch eine sehr gute Positionierung als einer der führenden Anbieter erarbeitet", so Barten, der im Interview mit Financial.de und www.4investors.de nicht ohne Stolz darauf verweist, dass "wir bislang keinen Ausfall bei unseren finanzierten Projekten hinnehmen mussten". Die Erstnotiz der Aktien ist für den 3. Mai 2022 im Segment Scale der Frankfurter Börse geplant. Mit dem Börsengang will Engel & Völkers Digital Invest die Verbindung zu seinen Anlegern weiter stärken. "Wir haben mittlerweile eine Online-Investment-Community mit mehr als 13.000 Nutzern aufgebaut und unsere Projekte sind oftmals innerhalb weniger Minuten finanziert. Unser Prinzip ,Investieren - Seite an Seite' wollen wir dabei auch in Zukunft beibehalten", erklärt Barten. Über die EVDI-Plattform erhalten nach seiner Aussage auch private Anleger Zugang zu einer Vielzahl an Immobilieninvestments, die sich sonst nur an große institutionelle Investoren richteten. Engel & Völkers Digital Invest, das seit 2017 ein Investitionsvolumen von mehr als 170 Millionen Euro finanziert hat, setzt dabei auch Immobilienprojekte um, die von anderen Plattformen nicht angeboten werden können. "Unser Angebot richtet sich an kapitalsuchende Immobilienunternehmen und Investoren gleichermaßen. Immobilienunternehmen erhalten von uns - nach einer detaillierten wirtschaftlichen Analyse - unbürokratisch und mit einer Garantie auf Vollfinanzierung Mezzanine-Kapital in Höhe von 1 Million bis 50 Millionen Euro für ihr Projekt", erklärt Barten, der dabei auch eine "Interessenkongruenz mit unseren Investoren" sieht, da EVDI von Anfang an bei jedem Immobilienprojekt beteiligt sei. Anleger hingegen profitierten von kurzen Laufzeiten und Zinszahlungen von 4 bis 7 Prozent p.a. und können schon ab 100 Euro einfach und schnell ihr Geld anlegen. In diesem dynamischen Marktumfeld sieht Barten noch enormes Potenzial. "Experten erwarten, dass der globale Markt für digitale Immobilieninvestments jährlich um etwa 58,3 Prozent auf ein Marktvolumen von 869 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen wird. Es gibt hier auch für uns viele spannende Opportunitäten." In diesem jedoch sehr intransparenten Umfeld könnten Privatanleger sich auf Engel & Völkers Digital Invest als erfahrenen Partner bei der Auswahl der richtigen Projekte verlassen. Das vollständige Interview zum Börsengang lesen Sie hier: Engel & Völkers Digital Invest

