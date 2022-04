Malvern, Pa (ots/PRNewswire) -Gastgeber und EV-Experte Jack Scarlett: "Ich erhalte das Gefühl, dass ich etwas betrachte, das in den nächsten Jahren eine große Rolle in unserem Leben spielen wird"Die Elektrofahrzeug-Experten hinter der beliebten Online-Show Fully Charged haben ihre Aufmerksamkeit auf Momentum Dynamics und sein kabelloses Ladesystem gerichtet und bezeichnen es als "bahnbrechende Elektroauto-Technologie." Mit mehr als 875.000 Abonnenten gehört Fully Charged zu den beliebtesten Sendungen im Internet, die sich mit den neuesten E-Fahrzeugtechnologien aus aller Welt befassen."Die Auswirkungen dieser Technologie werden Sie umhauen", sagte Moderator und EV-Experte Jack Scarlett den Zuschauern, nachdem er die kabellosen Fähigkeiten von Momentum auf den Straßen von Oslo, Norwegen, in Aktion gesehen hatte. ""Dies ist eine extrem unterschätzte EV-Technologie."Scarlett fuhr fort: schreibt er in seinem Show-Blog "Ab und zu erhalte ich einen Blick in die Zukunft. Das heißt, mir wird ein Produkt oder eine Technologie gezeigt, die so beeindruckend, so bahnbrechend und so verdammt sinnvoll ist, dass ich das Gefühl erhalte, etwas zu sehen, das in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen wird. Das habe ich gespürt, als Momentum Dynamics mir ihren kabellos aufladbaren Jaguar I-Pace gezeigt hat."In dem Beitrag zeigte John Holland, Direktor für die europäischen Märkte bei Momentum Dynamics, ein kabellos aufladbares Jaguar I-Pace-Taxi aus Oslo, das über eine der kabellosen Ladestationen von Momentum fuhr. Das Fahrzeug begann innerhalb von 3 Sekunden nach dem Anhalten an der Ladestation mit einer Leistung von mehr als 50 Kilowatt zu laden; das ist weniger Zeit, als Sie brauchen, um sich anzuschnallen und die Tür zu öffnen. Beim induktiven Laden muss der Fahrer das Fahrzeug nicht verlassen - eine wichtige Sicherheitsfunktion, die beim manuellen Aufladen per Plug-in nicht gegeben ist."Die Auswirkungen dieser Technologie sind unglaublich", sagt Scarlett den Zuschauern. "Sie können mit diesem Fahrzeug den ganzen Tag lang herumfahren, ohne das Aufladen zu bemerken. Das Aufladen erfolgt nur opportunistisch, wenn Sie es brauchen. Das bedeutet, dass Sie diese Fahrzeuge mit viel, viel kleineren Batterien ausstatten können, was sie billiger, umweltfreundlicher, leichter und besser zu fahren macht. Es ist unglaublich."Die Produzenten von Fully Charged haben einen Test durchgeführt, um zu sehen, ob das I-Pace-Taxi auch durch einen dicken Eisblock hindurch noch eine leistungsstarke kabellose Ladung erhalten kann, um die Bedingungen zu simulieren, die typischerweise in kälteren, nördlichen Klimazonen herrschen. Der Test war erfolgreich, denn das Auto nahm die Ladung sofort mit der gleichen hohen Leistung an wie vor der Einführung des Eisblocks.Scarlett merkte an, dass die traditionellen Plug-in-Ladegeräte nebenan "ein Schandfleck" seien. Seine Co-Moderatorin stimmte zu, dass die drahtlosen Ladegeräte im Vergleich zu Plug-in-Ladegeräten eine dramatische optische Verbesserung darstellen. "In Großstädten wird dadurch der Platz frei, den Sie für große Ladestationen benötigen würden. Sie könnten diese Matten einfach auf den Boden legen."Zusätzlich zu dem Projekt in Oslo hat Momentum vor kurzem bekannt gegeben, eine exklusive Partnerschaft mit Volvo Cars in Schweden dass eine Flotte von Taxis dort ebenfalls mit kabellosen Lademöglichkeiten ausgestattet ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1802138/Momentum_Wireless_EV_Charging.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1492084/Momentum_Dynamics_Logo.jpgPressekontakt:Momentum Dynamics,Mr. Steve Aaron,SRA Communications,(717) 554-8614,steve@SRACommunications.comOriginal-Content von: Momentum Dynamics Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155049/5204611