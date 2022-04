Der schwache Silberpreis drückt auf die Kurse der Silberfirmen. Bei GR Silver Mining bietet sich dadurch die Chance, deutlich günstiger als die Profis einzusteigen.

Panikartige Stimmung schwappt in die neue Woche

Am Freitag herrschte Ausverkaufsstimmung an den Aktienmärkten. Der Krieg in der Ukraine, Lockdowns in Chinas Großstädten und die bevorstehenden Zinserhöhungen der Federal Reserve sorgten für fast panikartige Verkäufe in New York, die auf die restlichen Kapitalmärkte weltweit durchschlugen. Betroffen waren diesmal aber nicht nur Aktien, auch Anleihen und Rohstoffe gaben deutlich nach.

Auch Gold und Silber lassen Federn

Betroffen waren auch die Edelmetalle. Gold, dass vor wenigen Tagen noch vor der 2000-Dollar-Marke stand, rutschte zu Wochenbeginn auf 1.918 US-Dollar je Unze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...