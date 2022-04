DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien waren die Börsen wegen des Feiertages "Tag des australisch-neuseeländischen Armeekorps" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:25 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.238,50 -0,7% -10,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.249,50 -0,8% -18,8% Euro-Stoxx-50 3.766,06 -1,9% -12,4% Stoxx-50 3.654,35 -1,8% -4,3% DAX 13.926,87 -1,5% -12,3% FTSE 7.371,53 -2,0% +1,9% CAC 6.444,61 -2,1% -9,9% Nikkei-225 26.590,78 -1,9% -7,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 154,14 +0,89 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,90 -0,07 +1,08 US-Rendite 10 J. 2,83 -0,06 +1,32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 98,00 102,07 -4,0% -4,07 +33,6% Brent/ICE 102,63 106,65 -3,8% -4,02 +34,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.908,26 1.930,70 -1,2% -22,44 +4,3% Silber (Spot) 23,55 24,25 -2,9% -0,70 +1,0% Platin (Spot) 916,70 933,65 -1,8% -16,95 -5,5% Kupfer-Future 4,47 4,59 -2,7% -0,13 +0,3%

Öl gibt erneut deutlich nach, weil die Akteure am Ölmarkt eine Abnahme der chinesischen Nachfrage infolge der Lockdowns befürchten. Daneben dürfte auch hier der festere Dollar belasten.

Gold profitiert derweil nicht von der Suche nach "sicheren Häfen". Das Edelmetall, das selbst keine Zinsen abwirft, verliert vielmehr an Attraktivität angesichts der steigenden Marktzinsen. Zudem verteuert der festere Dollar Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Start in die neue Woche zeichnen sich an den US-Börsen weitere Verluste ab. An den Gründen für die Risikoaversion der Anleger, die schon am Freitag die Kurse kräftig gedrückt hatte, hat sich nichts geändert: die bevorstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank in voraussichtlich großen Schritten, der andauernde Krieg in der Ukraine und die Lockdowns in China mit den dadurch verursachten Störungen der Lieferketten. Etwas Unterstützung könnte die laufende Bilanzsaison bieten, die bislang vorwiegend positiv überrascht hat. Am Montag ist es hier noch vergleichsweise ruhig mit Geschäftszahlen von Coca-Cola. Allerdings folgen in den kommenden Tagen viele Schwergewichte der US-Unternehmenslandschaft mit ihren Quartalsausweisen. An Konjunkturdaten steht zu Wochenbeginn nur der Chicago Fed National Activity Index auf der Agenda. Konjunktursorgen treiben die Anleger an den Anleihemarkt. Dort drücken steigende Notierungen die Renditen.

Unter den Einzelwerten tendieren Twitter vorbörslich gegen die negative Tendenz 0,7 Prozent höher. Nachdem der Kurznachrichtendienst kürzlich noch mit einer "Giftpille" eine Übernahme durch Tesla-Gründer und Milliardär Elon Musk verhindern wollte, scheint es nun einen Sinneswandel gegeben zu haben. Vertreter von Twitter hätten sich am Wochenende mit Musk getroffen, um dessen Offerte zu erörtern, schreibt das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: -0,5 Punkte zuvor: +0,4 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr schwach - Einerseits belastet die Aussicht auf eine schärfere Geldpolitik der Zentralbanken, andererseits geraten konjunkturabhängige Werte mit dem andauernden Lockdown in Schanghai und dem Ukraine-Krieg unter Druck. "Die hohe Inflation zehrt an der Konsum- und an der Investitionsneigung", so ein Marktteilnehmer. Eine Entspannung sei nicht in Sicht, auch weil sich die Lieferkettenprobleme wegen des Lockdowns in Schanghai erst einmal weiter verschärfen dürften. Der besser als erwartet ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex für April setzt keine Akzente. Das gilt auch für den Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich. Der Stoxx-Index der rohstoffnahen Basic Resources fällt um 5,7 Prozent, der Index der zinssensiblen Technologie-Aktien um 2,7 Prozent. Lediglich der Index der Versorger-Aktien kann sich mit einem Plus von 0,1 Prozent der Talfahrt entziehen. In dem negativen Umfeld fallen Roche um 2,7 Prozent, obwohl der Umsatz im ersten Quartal 3 Prozent über den Erwartungen lag und der Pharmakonzern den Ausblick bekräftigte. Philips brechen nach Zahlenvorlage um 11 Prozent ein. Für negative Stimmung sorgen vor allem die immer weiter steigenden Kosten für den Beatmungsgeräte-Rückruf. Ubisoft verteuern sich nach dem Kurssprung vom Freitag um weitere 11,4 Prozent. Die Liste der potenziellen Käufer wird immer größer. Nachdem zunächst einige Unternehmen als Interessenten genannt worden waren, vermeldete Bloomberg nun Interesse seitens Private Equity.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:11 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0726 -0,8% 1,0768 1,0786 -5,7% EUR/JPY 137,58 -0,9% 138,35 138,83 +5,1% EUR/CHF 1,0281 -0,6% 1,0320 1,0333 -0,9% EUR/GBP 0,8427 +0,1% 0,8418 0,8392 +0,3% USD/JPY 128,28 -0,2% 128,47 128,72 +11,4% GBP/USD 1,2724 -0,9% 1,2792 1,2849 -6,0% USD/CNH (Offshore) 6,6005 +1,2% 6,5881 6,5279 +3,9% Bitcoin BTC/USD 38.456,03 -3,0% 38.993,01 39.797,12 -16,8%

Der Dollar profitiert auf breiter Front weiter von den Zinserhöhungserwartungen. Der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent. Der Yen legt indessen etwas zu, was Teilnehmer vor allem auf Spekulationen über Interventionen zugunsten der japanischen Währung zurückführen. Ein japanischer Sender hatte am Freitag ohne konkrete Quellenangabe berichtet, dass US-Finanzministerin Yellen und der japanische Finanzminister Suzuki über ein potenzielles koordiniertes Vorgehen diskutiert hätten.

Deutlich weiter abwärts ging es mit dem Yuan. Der Dollar stieg von 6,5253 am Freitag auf 6,773 Yuan. Vor Wochenfrist lag der Kurs noch bei unter 6,37. Während in den USA die Zinsen steil auf dem Weg nach oben sind, braucht die Lockdown-geplagte Wirtschaft in China Unterstützung durch die eigene Notenbank in Gestalt einer weiter lockeren Geldpolitiik.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Steil abwärts ist es am Montag an den Aktienmärkten in Ostasien gegangen. Die Indizes folgten damit der sehr schwachen Tendenz an der Wall Street zum Ende der Vorwoche, wo in erster Linie die Erwartung einer Reihe weiterer US-Zinserhöhungen in großen Einzelschritten belastet hatte. Daneben verwiesen Marktbeobachter auf den andauernden Krieg in der Ukraine und die Lockdowns in China. In Schanghai verloren Rohstoffwerte wie Ganfeng Lithium 9,1 bzw. Zijin Mining 6,3 Prozent. China Merchants Bank sackten um 8,6 Prozent ab, weil gegen den früheren Chef des Unternehmens wegen Korruptionsverdacht ermittelt wird. Jiangsu Hengrui Medicine rutschten um 10 Prozent ab. Das Unternehmen hatte mit dem Nettogewinn für 2021 enttäuscht. In Tokio ging es für Nissan Motor um 5,0 Prozent nach unten, belastet von Berichten, wonach der Partner Renault einen Teil seiner Beteiligung an den Japanern verkaufen will. Shimizu gaben nach der Vorlage von Quartalszahlen um 7,5 Prozent nach. Das Bauunternehmen hatte seinen Nettogewinnausblick gesenkt. Der Kurs der Fluglinie ANA büßte nach der Geschäftszahlenvorlage über 3 Prozent ein. Für Japan Airlines ging es in diesem Sog um 1,7 Prozent nach unten. Astellas Pharma verbilligten sich um 1 Prozent nach der Mitteilung einer Wertberichtigung.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt weiten sich am Montag erneut deutlich aus. Auf die Stimmung drücken der andauernde Lockdown in Teilen Chinas mit den Lieferkettenproblemen und der Ukraine-Krieg. "Und Unterstützung von den Notenbanken ist nicht zu erwarten, zumindest noch nicht", so ein Marktteilnehmer. Von daher bleibe die Risikobereitschaft niedrig und die Lage kritisch.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

METRO

beruft Christiane Giesen als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektorin in den Vorstand. Die Bestellung ist wirksam zum 1. Dezember oder früher, wie die Metro AG mitteilte.

ANGLO AMERICAN

droht ein Rückschlag in Chile. Wie das Unternehmen mitteilte, hat eine chilenische Umweltbehörde empfohlen, dass der Zulassungsantrag des Konzerns für das Bergbauprojekt Los Bronces zurückgewiesen wird.

BBVA

zahlt für die Komplettübernahme der türkischen Bank Garanti Bankasi einen höheren Preis in Lira. Wie das Kreditinstitut mitteilte, hat es das Angebot auf 15 türkische Lira pro Aktie von 12,20 Lira zuvor erhöht. Maximal würde die BBVA damit 31,6 Milliarden Lira zahlen, umgerechnet rund 2,14 Milliarden Dollar.

HYUNDAI MOTOR

hat im ersten Quartal trotz rückläufiger Autoverkäufe mehr umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Erwartungen von Analysten übertraf der südkoreanische Autohersteller deutlich. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 30,299 Billionen südkoreanische Won oder umgerechnet 22,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte mit plus 16 Prozent auf 1,929 Milliarden Won noch stärker.

PHILIPS

hat im ersten Quartal einen Nettoverlust geschrieben, der Umsatz übertraf indessen die Markterwartungen. Das niederländische Technologie-Unternehmen hat angekündigt, Kostenmaßnahmen zu ergreifen und die Preise zu erhöhen, um inflationsbedingten Gegenwind auszugleichen. Die starke Kundennachfrage und der hohe Auftragsbestand sowie die Umsatzentwicklung im Berichtszeitraum stützen jedoch die im Januar gesteckten Ziele.

VIVENDI

hat seinen Umsatz zum Jahresauftakt insgesamt und auch im Kerngeschäft gesteigert. Der französische Medienkonzern erzielte im ersten Quartal Einnahmen von 2,38 Milliarden Euro, das entspricht einem organischen Anstieg von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 2,1 Milliarden Euro. Das vergleichbare Ergebnis ist bereinigt um die Ergebnisse der Universal Music Group, die ausgegliedert wurde und separat börsennotiert ist.

