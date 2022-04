Um 12:02 liegt der ATX TR mit -1.74 Prozent im Minus bei 6632 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -15.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.47% auf 97.45 Euro, dahinter Österreichische Post mit +0.83% auf 33.575 Euro und Pierer Mobility mit +0.19% auf 81.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13905 ( -0.91%, Ultimo 2021: 15884, -12.46% ytd). Das 11. https://boerse-social.com/tournament by IRW-Press geht in die Endphase, hier die Semifinalbegegnungen. Der jeweils Performancebessere von Schlusskurs Freitag bis Schlusskurs Mittwoch steigt auf. Paarung 1: Do&Co besiegte in Runde 3 Immofinanz mit 13.51% zu 0.17, in Runde 2 Evotec mit 1.93% zu -8.47%, in Runde 1 Andritz mit -2.42% zu -4.58%, Pierer Mobility besiegte in Runde 3 Verbund mit -1.22% zu -1.86%, in Runde 2 ...

