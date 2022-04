Twitter ist laut Medienberichten angeblich bereit, das Übernahmeangebot von Elon Musk anzunehmen. Die Aktien des Social-Media-Dienstes sprangen vor US-Börsenstart um rund fünf Prozent nach oben.

Tesla-CEO Elon Musk bietet 54,20 Dollar pro Aktie, was einem Angebot von rund 43 Milliarden US-Dollar entspricht. Der Twitter-Vorstand soll laut der New York Times in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Musk verhandelt haben. Nun berichtet Bloomberg News, dass die beiden Seiten kurz vor einer Einigung stehen. Die Aktie von Twitter stieg um fünf Prozent auf über 50 US-Dollar an der New Yorker Börse.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014,US90184L1026