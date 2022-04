Die Hugo-Boss-Aktie hat nach dem kriegsbedingten Kurseinbruch zuletzt wieder deutlich Boden gutgemacht. Der Mode-Titel hat seit dem März-Tief (43,65 Euro) rund 26 Prozent an Wert gewonnen. Heute stehen die Metzinger in einem schwachen Gesamtmarkt jedoch auf der Verliererliste. Dabei ist die aktuelle Nachricht alles andere als negativ.Hugo Boss kann den Ausfall des Geschäfts durch den Krieg Russlands in der Ukraine nach Ansicht seines Vorstandsvorsitzenden Daniel Grieder ausgleichen. "Wir können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...