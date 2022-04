Baden-Baden (ots) -Großer Erfolg für Beatrice Egli: "Die Beatrice Egli Show" erzielte bei ihrer Premiere mit mehr als zwei Millionen Zuschauer:innen eine hohe Einschaltquote sowie überdurchschnittlich große Marktanteile. Die Musik-Show mit Beatrice Egli als Moderatorin ist Teil einer Showkooperation, auf die sich SWR und MDR geeinigt haben. Ebenfalls beteiligt ist das Schweizer Fernsehen SRF. Diese Zusammenarbeit wird nun fortgesetzt und ausgebaut. "Der große Erfolg der Beatrice Egli Show zeigt: Zusammen erreichen wir mehr", sagt Christian Kleinau, Leiter Show und Musik beim SWR. Die Kooperation habe sich bewährt: "Popmusik- und Schlagerfans können sich auf uns verlassen und sich auf weitere schöne Sendungen freuen." Ausgestrahlt wurde "Die Beatrice Egli Show" am Samstagabend (23. April 2022) im SWR Fernsehen und im MDR Fernsehen. Sie ist nun auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/show-und-musik/die-beatrice-egli-show/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2NDgxNTQ) zu sehen. Die Gäste bei Beatrice Egli: Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Ross Antony und Paul Reeves, Ronja Forcher, Art Garfunkel Jr., Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Semino Rossi, Francine Jordi, Seven, Eric Philippi und Tim Peters."Die Beatrice Egli Show": SWR und MDR am Samstagabend im SpitzenfeldDie erste Ausgabe von "Die Beatrice Egli Show" im SWR Fernsehen und MDR Fernsehen sahen deutschlandweit mehr als zwei Millionen Zuschauer:innen. Im Vergleich aller Sender etablierte sich die vom SWR produzierte Show in der Primetime am Samstagabend damit in der Spitzengruppe. Sie holte einen bundesweiten Marktanteil von 7,4 Prozent. Im Sendegebiet des SWR waren es 9,8 Prozent Marktanteil, im MDR Sendegebiet 10,6 Prozent.Showkooperation: "Die Beatrice Egli Show" und "Die Ross Antony Show""Die Beatrice Egli Show" (SWR) und "Die Ross Antony Show" (MDR) werden parallel im SWR Fernsehen und im MDR Fernsehen ausgestrahlt, um so noch mehr Publikum zu erreichen. "Die Ross Antony Show" war am 19. März 2022 erstmals ausgestrahlt worden. Beide Shows wollen auch künftig eng zusammenarbeiten. Dies haben SWR und MDR vereinbart."Die Beatrice Egli Show" in der ARD MediathekDie erste Ausgabe von "Die Beatrice Egli Show" ist in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/show-und-musik/die-beatrice-egli-show/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2NDgxNTQ) abrufbar.Weitere Informationen unter: http://swr.li/erfolgsquote-fuer-beatrice-egli-showFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5204801