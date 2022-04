Berlin (ots) -Nächste Woche starten die ENERGIETAGE 2022 (https://www.energietage.de/home.html). Zahlreiche Spitzenvertreter*innen aus Politik, Forschung und Praxis beteiligen sich aktiv mit Vorträgen. Für die ENERGIETAGE liegen bereits 25.000 Anmeldungen vor - dies zeigt den hohen Stellenwert energie- und klimapolitischer Fragestellungen in Zeiten der Energiekrise. Die Anmeldung zum Präsenzteil der ENERGIETAGE ist noch bis Mittwoch (27. April) möglich.Zahlreiche Bundesminister*innen, Staatssekretär*innen und MdBs haben ihre Mitwirkung an den ENERGIETAGEN 2022 zugesagt. Zu ihnen zählen u.a. Bundesbauministerin Klara Geywitz sowie der für Energiefragen verantwortliche Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Dr. Patrick Graichen.Führende Wissenschaftler*innen, Spitzenvertreter*innen aus Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie Topmanager*innen der Energiebranche gehen auf den ENERGIETAGEN in den Austausch mit den Teilnehmenden.Zu den Programm-Highlights zählen u.a. folgende Veranstaltungen:- Prof. Stefan Rahmstorf (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V.) im Gespräch mit Jürgen Pöschk (Initiator und Hauptveranstalter der ENERGIETAGE)- Bundesbauministerin Klara Geywitz auf dem Netzwerktreffen Effizienzhaus Plus: Zukunft zeigen!- Dr. Patrick Graichen (Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK)) im Gespräch mit Jürgen Pöschk (Initiator und Hauptveranstalter der ENERGIETAGE)Die Veranstaltungen sind Teil eines umfangreichen Kongressprogramms mit mehr als 130 Foren (https://www.energietage.de/kongress/programm/gesamtprogramm.html), u.a. zu den Schwerpunkten Ministerielles (https://www.energietage.de/kongress/programm/gesamtprogramm/ministerielles/alle), Energie- und Klimapolitik (https://www.energietage.de/kongress/programm/gesamtprogramm/energie-und-klimapolitik/alle), Wärmewende (https://www.energietage.de/kongress/programm/gesamtprogramm/waermewende/alle) und Erneuerbare Energien (https://www.energietage.de/kongress/programm/gesamtprogramm/erneuerbare-energien/alle).Die Anmeldung zu den ENERGIETAGEN ist kostenfrei. Anmeldeschluss für Präsenzveranstaltungen ist Mittwoch (27. April), die Anmeldung für die digitalen Veranstaltungen wird weiterhin möglich sein.***Programm & Anmeldung: www.energietage.dePressematerial & -Akkreditierung: www.energietage.de/presseInfo zu: Mitveranstalter und Partner (http://www.energietage.de/partner) | Referent*innen-Datenbank (http://www.energietage.de/speaker)Twitter: @energietage (https://twitter.com/energietage) | energietageLinkedIn: www.linkedin.com/company/energietage | energietage***Gefördert durch: Gefördert durch: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe BerlinPressekontakt:Lisa BührmannTel: (030) 2014 308 -22presse@energietage.deOriginal-Content von: EUMB Pöschk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125734/5204810