Paris (ots/PRNewswire) -Open-Source-Zusammenarbeit bietet die Orolia Atomic Reference Time Cards mit branchenführender mikro-atomarer UhrOrolia, der Weltmarktführer für belastbare Positionierung, Navigation und Zeitmessung, bietet jetzt Atomare Referenzzeit-(ART) Cards%2BCards&a=Atomare+Referenzzeit-(ART)+Cards) zur Unterstützung von Metas Implementierung von hochpräzisen Zeitprotokollen innerhalb seiner verteilten Zeitinfrastruktur. Die Architektur der Orolia ART Cards basiert auf der branchenführenden mRO-50 mini-Rubidium-Atomuhr-Technologie."Wir fühlen uns geehrt, dass wir die Möglichkeit haben, mit dem unglaublich talentierten Ingenieurteam von Meta zusammenzuarbeiten, um eine einzigartige Open-Source-Lösung mit unserer mRO-50-Technologie zu entwickeln", sagte Jean-Yves Courtois, CEO von Orolia. "Wir freuen uns auf eine kontinuierliche Partnerschaft mit Meta und anderen weltweit führenden Netzwerkanbietern, die an der Entwicklung von Lösungen arbeiten, die eine kontinuierliche Zeitgenauigkeit und Ausfallsicherheit gewährleistenOrolia entwickelte die ART Card Lösung in Zusammenarbeit mit dem Meta Engineering Team, um eine neue Spezifikation zu erfüllen, die Meta für die Time Appliances Project Initiative des Open Compute Project. Diese neue Gemeinschaft konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Hard- und Software, um die kritischen Anforderungen an die Zeitgenauigkeit und Ausfallsicherheit der Computernetzinfrastruktur effizient zu unterstützen. Dieses Projekt ist vollständig quelloffen und verfügbar unter Orolia's GitHub.Im Jahr 2020 begann Meta mit der Umstellung seiner Rechenzentrumsserver auf einen neuen Zeitverteilungsdienst, der auf dem Network Time Protocol und dem Precision Time Protocol basiert. Der neue Dienst, der intern entwickelt und später als Open Source angeboten wurde, war besser skalierbar und verbesserte die Genauigkeit der Zeitmessung innerhalb der Meta-Infrastruktur von zehn Millisekunden auf 100 Mikrosekunden. Die Orolia ART Cards werden die Genauigkeit, Ausfallsicherheit und Akzeptanz der neuen Zeitmessungsplattform von Meta weiter erhöhen.Die ART Cards von Orolia wurden mit Blick auf einen langfristigen Support entwickelt und bieten Management-, Disziplinierungs- und Überwachungsfunktionen, die in jeden Computer mit einem PCIe-Port integriert werden können. Sie ermöglichen ein genaues und stabiles Timing für die anspruchsvollsten Anwendungen wie NTP/PTP-Zeitreferenz, Zeitstempelung und Latenzberechnung.Die wichtigsten Merkmale der ART Card von Orolia:- Die erste PCIe-Karte, die eine atomare Zeitreferenz von Orolia, den mRO-50 und einen GNSS-Empfänger mit mehreren Frequenzen und Konstellationen enthält.- PCIe 2.0 x4-Format.- Holdover-Leistung unter 1µs/24h.- Open-Source-Softwarepaket mit Treiber, Überwachungsdämon und Disziplinierungsalgorithmus, das von der Gemeinschaft der Zeitgeber, PNT und Datenzentren unterstützt wird.- Kompatibel mit bestehenden NTP- und PTP-Implementierungen.- Offene Architektur mit großem Potenzial für Anpassungen.- Evolutive zur Unterstützung von OS-NMA.Über das Time Appliances Project Das Open Compute Project (OCP) hat ein Unterprojekt namens Time Appliances Project (TAP), das sich mit der Zeit in Rechenzentren beschäftigt. Dieses Projekt zielt darauf ab, eine Plattform für die Zusammenführung, Diskussion, Standardisierung und den Austausch von Technologien und Lösungen über Branchen hinweg zu bieten, wobei die Anwendungen für Rechenzentren und die Netzwerkinfrastruktur für Rechenzentren im Mittelpunkt des Interesses stehen.Das Projekt Time Appliances zielt darauf ab, die Entwicklung eines PTP-Profils für Rechenzentrumsanwendungen und die Netzinfrastruktur von Rechenzentren zu unterstützen. Dieses Profil deckt zeitkritische Anwendungen über OCP-konforme und PTP-fähige Netzwerkinfrastrukturen wie Netzwerk-Switches, Netzwerk-Uhren, Netzwerk-Schnittstellenkarten, Timing-Module und -Stecker usw. ab.Darüber hinaus wird das Profil verschiedene Anforderungen an eine hochgenaue und zuverlässige Zeitverteilung und -synchronisierung behandeln, z. B. die erwartete Leistung, Vernetzung, Software-API, Datenmodelle, Bereitstellung und Telemetrie. Das Projekt zielt auch auf Offenheit und Interoperabilität unter Verwendung von Open-Source-PTP-Softwareimplementierungen für Zeitmessgeräte ab.Informationen zu Orolia Orolia ist der weltweit führende Anbieter von robusten Positionierungs-, Navigations- und Zeitgebungslösungen (PNT), die die Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit von kritischen, abgelegenen oder risikoreichen Operationen verbessern, selbst in Umgebungen, in denen kein GPS verfügbar ist. Orolia bietet praktisch ausfallsichere GPS/GNSS- und PNT-Lösungen für militärische und kommerzielle Anwendungen weltweit. www.orolia.comcharles.jones@orolia.comsophie.zangs@orolia.comKontakte:Charles Jones (Nordamerika)(585) 450-2889charles.jones@orolia.comSophie Zangs (EMEA & APAC)+33 (0 07 42 39 33sophie.zangs@orolia.com