Die Aktien von Twitter (TWTR.US) legten vorbörslich um 5% zu, nachdem Reuters berichtet hatte, dass sich der Social-Media-Riese mit Elon Musk auf ein Übernahmeangebot in Höhe von 54,20 USD pro Aktie in bar einigen könnte. Dies entspricht dem Preis, den der CEO von Tesla (TSLA.US) als sein "bestes und letztes" Angebot bezeichnete. Dies geschieht einen Tag, nachdem der Vorstand des Unternehmens Berichten zufolge am Sonntag zusammenkam, um ein Übernahmeangebot von Elon Musk zu erörtern, der sich bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...