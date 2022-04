DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 26. April (vorläufige Fassung)

=== *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q, London *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q, Zürich 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q, Schindellegi *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q, Madrid 06:55 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:00 DE/Voltabox AG, ausführliches Jahresergebnis, Delbrück 07:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q, Basel *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q, Ratingen 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q, Paris 08:00 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1Q, München 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H, London *** 08:00 CH/Handelsbilanz März PROGNOSE: k.A. zuvor: +5,702 Mrd CHF *** 10:00 DE/Ukraine-Konferenz auf Einladung von US-Verteidigungsminister Austin; ca 17:00 PK, Ramstein Air Base 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil in Sachen "Bayerisches Verfassungsschutzgesetz", Karlsruhe *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q, Purchase 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q, Boston *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q, St. Paul 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q, Waltham 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: revidiert -2,1% gg Vm; vorläufig -2,2% gg Vm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Neubauverkäufe März PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 108,0 zuvor: 107,2 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q, Clermont-Ferrand 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** 22:05 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View *** 22:05 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q, Detroit *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield *** 22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Einhell Germany AG, ausführliches Jahresergebnis, Landau ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

