Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Vor dem Wochenende dominierten an der Wall Street die roten Vorzeichen. Der Dow Jones gab 2,8 Prozent ab. Der Nasdaq verlor 2,6 Prozent und der S&P 500 musste 2,8 Prozent abgeben. Bei den Einzelthemen geht es heute um Twitter, Microsoft, Coca-Cola, Alibaba, JD.com, Aerovironment, Abbvie und Merck & Co. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.