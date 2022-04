Fast Hälfte der jüngeren US-Generationen hält es in der aktuellen Situation nicht für sinnvoll, für Altersvorsorge zu sparen Ähnliches Bild in Deutschland: Deutscher Altersvorsorge-Index auf Tiefstand 60,8 % der Deutschen gehen von Verschlechterung der gesetzlichen Rente aus Anlage-Risikobereitschaft steigt 75 % der US-Millennials wollen Kryptowährungen zur Finanzierung ihres Ruhestandes verwenden Corona, Krieg, Geldentwertung und mehr: Knapp die Hälfte der jüngeren US-Generationen hält es in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...