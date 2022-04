Bad Berka (ots) -Anlässlich des Deutschen Venentags Ende April empfiehlt der Chefarzt der Klinik für Angiologie der Zentralklinik Bad Berka, Dr. Reginald Weiß, jeden Tag in die Gesundheit der Venen zu investieren. "Die Venen leisten tagtäglich schwere Arbeit, sie pumpen rund 8.000 Liter Blut zum Herzen, im Stehen und Sitzen auch gegen die Schwerkraft. Dabei müssen sie über einen Meter sauerstoffarmes Blut zurück zum Herzen pumpen. Daher sollte man jeden Tag etwas für die Kräftigung der Venen tun und die Risiken für Venenerkrankungen minimieren", so der Chefarzt.Mit viel Bewegung, vor allem Ausdauersportarten wie Radfahren und Joggen, aber auch schon Spazierengehen, werden die Venen gekräftigt. Auch spezielle Übungen im Sitzen wie das nach oben Ziehen der Zehen halten die Gefäße fit. Gesunde Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und etwa zwei Liter Wasser am Tag helfen. "Wann immer es möglich ist, sollte man die Beine hochlegen. Gerade bei stehenden oder sitzenden Berufen leisten diese kleinen Entspannungen zwischendurch für Entlastung und verhindern, dass die Beine anschwellen", erklärt Dr. Reginald Weiß. Vom Arzt verschriebene Kompressionsstrümpfe, sogenannte Stützstrümpfe, ermöglichen es, dass die erweiterten Venen sanft zusammengedrückt werden. Dadurch wird der Transport des Blutes erleichtert, da die Venenklappen sich wieder vollständig schließen können. Auch für Sportler, die Venenprobleme haben, sind solche Strümpfe empfehlenswert. Wer im Sommer unter geschwollenen Beinen leidet, sollte flaches Schuhwerk tragen, denn hohe Absätze führen zu Stauungen, das Blut kann schlechter zirkulieren.Es sei wichtig, selbst etwas für seine Venen zu tun. Venenerkrankungen, wie z. B. Krampfadern, sind inzwischen weit verbreitet. "Leider sind sie nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern können zu Entzündungen bis hin zu chronischen Geschwüren führen, die dann sehr schlecht zu behandeln sind. Bei Verdacht auf eine Venenerkrankung sollte man rechtzeitig zum Arzt gehen", erklärt Dr. Weiß.Eltern sollten auch bei ihren Kindern auf Veränderungen an den Beinen achten. Besenreiser und Krampfadern sowie angeborene Fehlbildungen des Venensystems müssen rechtzeitig behandelt werden. Auch bei Kindern und Jugendlichen ist Bewegung die beste Vorbeugung.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/) gehörende Zentralklinik Bad Berka (https://www.zentralklinik.de/index.html) zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad Berka | Medien und KommunikationAnke GeyerT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5204916