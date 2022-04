Wie ich lese, sollen in der Erste Group Bank AG gleich acht neue Mitglieder bei der Hauptversammlung am 18. Mai 2022 in den Aufsichtsrat gewählt werden. Vorweg: Ein Wiedersehen mit Alt-CEO Andreas (Treichl), der Aufsichtsratschef der Erste Stiftung (größter Aktionär) ist, wird es nicht geben. Stattdessen steht Christine (Catasta) - sie war, wie du weißt, Interimschefin der Österreichischen Beteiligungs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...