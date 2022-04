DJ MÄRKTE USA/Zinsängste und China-Lockdowns belasten Börse weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche geht es an den US-Börsen weiter abwärts. Kurz nach der Startglocke fällt der Dow-Jones-Index um 0,8 Prozent. Der S&P-500 gibt um ebenfalls 0,8 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent.

An den Gründen für die Risikoaversion der Anleger, die schon am Freitag die Kurse kräftig gedrückt hatte, hat sich nichts geändert: die bevorstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank in voraussichtlich großen Schritten, der andauernde Krieg in der Ukraine und die Lockdowns in China mit den dadurch verursachten Störungen der Lieferketten. Dass die chinesische Notenbank die Mindestreserveanforderung für Fremdwährungskredite gesenkt hat, dürfte den Aktienmärkten kaum helfen.

Etwas Unterstützung könnte die laufende Bilanzsaison bieten, die bislang vorwiegend positiv überrascht hat. Am Montag ist es hier noch vergleichsweise ruhig mit Geschäftszahlen von - unter anderem - Coca-Cola. Allerdings folgen in den kommenden Tagen viele Schwergewichte der US-Unternehmenslandschaft mit ihren Quartalsausweisen.

An Konjunkturdaten wurde zu Wochenbeginn nur der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht. Der Index erreichte im März einen Stand von +0,44 nach +0,54 im Februar.

Die Erwartung steigender US-Zinsen gibt dem Dollar weiter Auftrieb. Daneben ist die US-Devise auch als Fluchtwährung in Krisenzeiten gesucht, wie Marktteilnehmer sagen. Der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent.

Konjunktursorgen treiben die Anleger auch an den Anleihemarkt. Dort drücken steigende Notierungen die Renditen.

Gold profitiert derweil nicht von der Suche nach "sicheren Häfen". Das Edelmetall, das selbst keine Zinsen abwirft, verliert vielmehr an Attraktivität angesichts der steigenden Marktzinsen. Zudem verteuert der festere Dollar Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum.

Öl gibt erneut deutlich nach, weil die Akteure am Ölmarkt eine Abnahme der chinesischen Nachfrage infolge der Lockdowns befürchten. Daneben dürfte auch hier der festere Dollar belasten.

Twitter sehr fest mit Bericht über Annäherung an Musk

Unter den Einzelwerten tendieren Twitter gegen die negative Tendenz 3,3 Prozent höher. Nachdem der Kurznachrichtendienst kürzlich noch mit einer "Giftpille" eine Übernahme durch Tesla-Gründer und Milliardär Elon Musk verhindern wollte, scheint es nun einen Sinneswandel gegeben zu haben. Twitter sei nun doch bereit, auf die Offerte Musks einzugehen, meldet Reuters unter Berufung auf informierte Personen.

Positiv werden die Erstquartalszahlen von Coca-Cola (+2,5%) aufgenommen. Der Getränkehersteller hat besser abgeschnitten als erwartet und einen positiven Ausblick gegeben.

Activision Blizzard hat dagegen mit Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt. Die Aktie tendiert 1 Prozent schwächer.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.553,07 -0,8% -258,33 -7,7% S&P-500 4.238,04 -0,8% -33,74 -11,1% Nasdaq-Comp. 12.791,19 -0,4% -48,10 -18,2% Nasdaq-100 13.330,36 -0,2% -26,51 -18,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,59 -7,5 2,67 186,2 5 Jahre 2,82 -10,0 2,92 156,5 7 Jahre 2,83 -11,1 2,95 139,5 10 Jahre 2,80 -9,1 2,89 129,3 30 Jahre 2,88 -6,5 2,95 98,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:11 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0727 -0,7% 1,0768 1,0786 -5,7% EUR/JPY 137,27 -1,2% 138,35 138,83 +4,9% EUR/CHF 1,0252 -0,9% 1,0320 1,0333 -1,2% EUR/GBP 0,8429 +0,1% 0,8418 0,8392 +0,3% USD/JPY 127,97 -0,4% 128,47 128,72 +11,2% GBP/USD 1,2727 -0,9% 1,2792 1,2849 -6,0% USD/CNH (Offshore) 6,5918 +1,0% 6,5881 6,5279 +3,7% Bitcoin BTC/USD 38.800,50 -2,1% 38.993,01 39.797,12 -16,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,92 102,07 -6,0% -6,15 +30,7% Brent/ICE 100,75 106,65 -5,5% -5,90 +31,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.898,23 1.930,70 -1,7% -32,47 +3,8% Silber (Spot) 23,59 24,25 -2,7% -0,66 +1,2% Platin (Spot) 917,23 933,65 -1,8% -16,43 -5,5% Kupfer-Future 4,45 4,59 -3,1% -0,14 -0,0% ===

