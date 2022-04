Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA05153A1012 Big Tree Carbon Inc. 25.04.2022 CA08969W1014 Big Tree Carbon Inc. 26.04.2022 Tausch 1:1

AU000000Z1P6 Zip Co. Ltd. 25.04.2022 AU0000218307 Zip Co. Ltd. 26.04.2022 Tausch 1:1

US89157G5045 Toughbuilt Industries Inc. 25.04.2022 US89157G8841 Toughbuilt Industries Inc. 26.04.2022 Tausch 150:1

