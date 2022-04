Harelbeke/Essen (ots) -Ob für den kleinen, aber feinen Genussmoment im Alltag, als Erfrischung an warmen Tagen oder zum Teilen mit Freunden: Eis geht immer! Und ab diesem Sommer wird es sündhaft lecker. Das belgische Start-Up LiQ bringt ab Mai Eispralinen für Erwachsene mit Bailey's-Likör verfeinert auf den deutschen Markt. Sie verführen mit ihrem besonderen Geschmack das ganze Jahr über - und sind auch ein ideales Geschenk zum Muttertag.Die kleinen Eispralinen bestehen aus zartschmelzendem Vanilleeis mit cremigen, irischen Whisky-Likör Bailey's und einem Herzen aus Irish Cream. Umhüllt sind die Happen mit knackiger belgischer Vollmilchschokolade. Die LiQ Eispralinen eignen sich nicht nur als willkommene Abkühlung an warmen Sommertagen, sondern sind auch der ideale Begleiter zum Kaffee. Als süßer Snack oder zum Teilen mit Freunden sowie als kleines Geschenk anstelle klassischer Pralinen sind die mit Alkohol verfeinerten Eispralinen ebenfalls sehr zu empfehlen. Eine Packung enthält sieben feine Eispralinen à 13,4 Gramm bzw. 20 Milliliter, der Alkoholgehalt je Praline beträgt ein Volumenprozent. Erhältlich sind sie zum Launch in ausgewählten Tegut-Märkten zu einem UVP von 4,59 Euro je Packung.Lick your lips for LiQSpeiseeis ist nach wie vor ein beliebtes Genussprodukt bei deutschen Verbrauchern, insbesondere in den warmen Sommermonaten. Die kleinen Eispralinen von LiQ sorgen dank ihrer handlichen Größe das ganze Jahr über für Glücksmomente. Mit den Bailey's Eispralinen möchte das belgische, schnell wachsende Start-Up nun auch in Deutschland Fuß fassen. Das Unternehmen mit Sitz in Harelbeke hat sich auf "Eis für Erwachsene" spezialisiert: Mit außergewöhnlichen Eis-Variationen, hochwertigen Zutaten und einem Schuss Likör bringt LiQ besondere Genussmomente nach Hause. Die Namensgebung "LiQ" folgt aus der Alliteration "lick your lips" - weil das Eis so köstlich ist - und der Abkürzung "liq" für das englische "liqueur". Alle Eis-Produkte enthalten zwischen 0,8 und 3 Volumenprozent Alkohol - für ein exquisites Geschmackserlebnis. In Belgien gibt es neben Eispralinen verschiedene Sorten Eis am Stiel sowie Eisbecher. Weitere Produkte für den deutschen Markt sind in Planung.LiQ - Lick your lips: Eis mit LikörDas belgische Start-Up LiQ hat sich auf Eis für Erwachsene spezialisiert: Mit außergewöhnlichen Kreationen, hochwertigen Zutaten und einem Schuss Likör sorgt LiQ für besondere Genussmomente im Alltag. Die Produkte enthalten zwischen 0,8 und 3 Volumenprozent Alkohol, um den Eis-Variationen einen außergewöhnlichen Geschmack zu verleihen. Mit den Bailey's Eispralinen will LiQ nun auch die Herzen deutscher Verbraucher erobern. Neben Eispralinen sind in Belgien auch Eisbecher und Eis am Stiel erhältlich.Weitere Informationen unter: www.liq.cool/dePressekontakt:Redaktionsbüro LiQc/o Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comHerausgeber:LiQ NVStedestraat 518530 HarelbekeBelgienwww.liq.cool/desandra@liq.coolOriginal-Content von: LiQ NV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162782/5205206